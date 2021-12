Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft unterstützt von positiven Vorgaben aus den USA und Asien fester.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft unterstützt von positiven Vorgaben aus den USA und Asien fester. Vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr sei bei den Anlegern aber eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, heisst es am Markt. Im Gegensatz zur US-Notenbank, die am Vorabend wie...

