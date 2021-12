DJ Vontobel kauft Finanzberatung für US-Kunden von UBS

Von Cristina Roca

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Privatbank Vontobel hat eine Vereinbarung zum Kauf der Geschäftssparte "Swiss Financial Advisers (SFA) der UBS unterzeichnet. Einen Kaufpreis gab die Vontobel Holding AG nicht bekannt.

SFA betreut US-Kunden, die Anlagelösungen in der Schweiz suchen, und verfügte zum 30. September über ein verwaltetes Vermögen von 7,2 Milliarden Schweizer Franken.

Vontobel kündigte an, SFA mit ihrem bestehenden Geschäft für nordamerikanische Kunden in der Vermögensverwaltung zusammenzulegen und erwartet, dass das gemeinsam verwaltete Vermögen auf pro-forma-Basis bei mehr als 10 Milliarden Schweizer Franken liegen wird. Der Schritt sei Teil der Unternehmensstrategie, in den USA zu wachsen.

UBS werde ihre Kunden auch nach der Transaktion weiterhin an SFA verweisen.

"Diese Akquisition stellt nicht nur sicher, dass die US-Kunden von UBS weiterhin Zugang zu einem in der Schweiz ansässigen Vermögensverwalter haben, sondern vereinfacht auch unsere Geschäftsstruktur und ermöglicht es uns, uns auf unsere Kernaktivitäten zu konzentrieren, die mit unseren strategischen Prioritäten übereinstimmen", teilte UBS mit.

