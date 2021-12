Die am Mittwoch verkündeten Pläne der US-Notenbank Fed zum schrittweisen Ende der ultralockeren Geldpolitik werden an den Märkten überwiegend positiv aufgenommen. Auch bei Bitcoin und Co sorgt die Entscheidung für teils deutliche Gewinne.Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwochabend kurz nach der Bekanntgabe der Fed-Entscheidung um rund 2.000 Dollar auf 49.474 Dollar hochgesprungen, musste einen Teil der Gewinne anschließend aber wieder abgeben. Trotzdem notiert er auf 24-Stunden-Sicht ein gutes Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...