Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat nochmals reagiert und wie erwartet ein höheres Tempo beim Tapering verkündet, so die Analysten der NORD LB.Demnach werde ab Januar das monatliche Ankaufvolumen nochmals deutlich reduziert, so dass das Quantitative Easing bereits im März 2022 auslaufe. In den Projektionen gehe der Median der Gremiumsmitglieder für 2022 nun von drei Zinsanhebungen aus (bisher eine), für 2023 von weiteren drei Zinsschritten (bisher: 2-3). Die Dot Plots und das Statement würden den Eindruck erwecken, dass ein erster Zinsschritt fast schon sicher sei - sogar im ersten Halbjahr. Wären da nicht die Unsicherheiten der Pandemie - die dieses Leitzinsniveau ja erst erforderlich gemacht hätten - sei jetzt die erste Zinsanhebung im Juni (oder sogar März) denkbar. Hoffentlich irre sich niemand bei den Effekten der Pandemie mit der Bezeichnung "temporary" so sehr wie vor Kurzem noch bei der Inflation... (16.12.2021/alc/a/a) ...

