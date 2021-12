Steinhoff -2.38% KursTrendCom (KTRENDIT): Gestern ist also jetzt, für mich doch positiv überraschent, der vergleich mit Tekkie Town und auch Trovo bekannt gegben würden. Damit sollten die Störenfrieden im Südafrikanischen Zweig des Vergleiches befriedet sein und dieser dann im Januar wirklich nur noch Form Sache sein. Jetzt warte ich noch auf die Bekanntgabe der Bedingugen für den IPO von Mattress Firm und auch in Australien Fantastic eigentlich dieses Jahr noch an die Börse gehen. Allerdings solange diese beiden ein Wachstum um die 20% haben finde ich drängt es nicht wirklich. Heute bitte weiter zu neuen Jahreshochs bis ...

