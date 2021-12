DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt mit Fed-Beschlüssen über 15.700 - EZB im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen sind europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Schwenk der US-Notenbank hin zu einer schnelleren Normalisierung der US-Geldpolitik sorgt für Beruhigung am Markt. Die Entscheidungen befinden sich zwar am oberen Ende der Erwartungs-Bandbreite, aber sie liegen nicht außerhalb der Erwartungen. "Für die Aktienmärkte ist im Moment am wichtigsten, eine maximale Planungssicherheit bezüglich der Geldpolitik der Fed zu haben", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Und diese Planungssicherheit sei nach der Zinsentscheidung deutlich größer.

Die US-Notenbank hat angesichts der hohen Inflation einen zügigeren Ausstieg aus ihrem massiven Kaufprogramm beschlossen. Zudem werden in neuen Projektionen jetzt mindestens drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Die Reduzierung der Anleihekäufe wird auf 30 Milliarden Dollar pro Monat beschleunigt, so dass das Programm bereits im März statt wie ursprünglich geplant im Juni 2022 enden könnte.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,7 Prozent auf 15.744 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 erhöht sich um 1,8 Prozent auf 4.235 Punkte. Die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Europa liefern kein einheitliches Bild und sorgen für keinen Impuls am Markt.

Nach der Fed ist vor der EZB

Die Blicke des Marktes richten sich bereits auf die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Sicher sind sich Analysten, dass die EZB beschließen dürfte, die Nettokäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP Ende März 2022 einzustellen. Die Unsicherheit über weitere Fragen - wie viel Anleihen kauft die EZB im ersten Quartal, wie viel danach, wie wird das APP-Programm modifiziert - ist allerdings groß.

Ebenso die Unsicherheit bezüglich des makroökonomischen Umfelds, dem sich die EZB bei ihren Entscheidungen gegenüber sieht. Sie hat abzuwägen zwischen den Wachstums- und Inflationswirkungen einer der Corona-Variante und einer immer noch stark zunehmenden kurzfristigen Inflation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Inflationsprognosen für 2023 und 2024.

Airbus-Aktie steigt mit Qantas-Entscheidung

Die Airbus-Aktie gewinnt 3,0 Prozent. Die australische Qantas hat dutzende neuer Jets bei Airbus bestellt und will damit die Inlandsflotte erneuern. Unter anderem sollen damit Maschinen des Konkurrenten Boeing ersetzt werden.

Novartis (+3,9%) will den Erlös aus dem kürzlich erfolgten Verkauf der Roche-Beteiligung dazu verwenden, bis Ende 2023 eigene Aktien im Wert von bis zu 15 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Wie der Pharma-Konzern zudem mitteilte, rechnet er bis 2026 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von mindestens 4 Prozent.

Shop Apotheke (+1,0%) hat auf seiner Internetplattform in Deutschland ein Marktplatzangebot mit neuen Produkten gestartet. Das Angebot soll im kommenden Jahr in weitere Länder ausgerollt werden, teilte die Online-Apotheke mit.

Dagegen verliert die Metro-Aktie 0,7 Prozent. Der Handelskonzern will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividendenausschüttung aussetzen. Ein Grund sei, dass man unter dem Strich wieder einen Verlust geschrieben hat, der im Unterschied zum vergangenen Jahr nicht von Transaktionserlösen kompensiert wurde. Im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 will Metro den Umsatz wieder steigern und das Vor-Pandemie-Niveau erreichen.

In London bricht die Boohoo-Aktie um 13,7 Prozent ein. Der Online-Modehändler hat die Prognose 2022 aufgrund von Covid-19-Unsicherheiten gesenkt.

Für die Aktie der Electricite de France (EDF) geht es 10,6 Prozent nach unten. Der Konzern muss kurzzeitig mehrere AKW's vom Netz nehmen. Durch die Ausfälle werde etwa 1 Terawattstunde Leistung verloren gehen, was nach Aussage des Unternehmens bedeutet, dass für das Gesamtjahr nun ein EBITDA zwischen 17,5 Milliarden Euro bis 18 Milliarden Euro erwartet wird. Dies liegt nach Aussage eines Marktteilnehmers leicht unterhalb des Konsens.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.235,01 +1,8% 75,33 +19,2% Stoxx-50 3.752,70 +1,5% 55,59 +20,7% DAX 15.743,93 +1,7% 267,58 +14,8% MDAX 34.846,25 +1,5% 513,16 +13,2% TecDAX 3.896,55 +1,6% 60,08 +21,3% SDAX 16.276,43 +1,9% 297,32 +10,2% FTSE 7.248,99 +1,1% 78,24 +11,0% CAC 7.026,90 +1,4% 99,27 +26,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,36 +0,00 +0,21 US-Zehnjahresrendite 1,45 -0,01 +0,53 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1312 +0,2% 1,1286 1,1261 -7,4% EUR/JPY 129,07 +0,2% 129,00 128,18 +2,4% EUR/CHF 1,0436 -0,0% 1,0442 1,0424 -3,5% EUR/GBP 0,8508 -0,1% 0,8519 0,8519 -4,7% USD/JPY 114,11 +0,1% 114,14 113,82 +10,5% GBP/USD 1,3295 +0,2% 1,3244 1,3219 -2,7% USD/CNH (Offshore) 6,3729 -0,0% 6,3747 6,3784 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.878,57 +0,3% 48.645,85 46.957,36 +68,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,62 70,87 +1,1% 0,75 +50,8% Brent/ICE 74,52 73,88 +0,9% 0,64 +47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,43 1.777,62 +0,5% +8,81 -5,9% Silber (Spot) 22,17 22,08 +0,4% +0,10 -16,0% Platin (Spot) 927,51 921,00 +0,7% +6,51 -13,4% Kupfer-Future 4,27 4,18 +2,1% +0,09 +21,3% ===

