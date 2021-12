Berlin (ots) -Zehn Kitas und zehn lokale Bündnisse für frühe Bildung im Finale des Deutschen Kita-Preises 2022 / Jeweils fünf von ihnen werden im Mai 2022 ausgezeichnet / Die Preisträger erhalten 25.000 oder 10.000 Euro / Im neuen Jahr begutachten Expertinnen und Experten jeden Finalisten digital / Feierliche Preisverleihung und 5-jähriges Jubiläum im Mai 2022Zum Ende eines weiteren herausfordernden Jahres überraschten die Mitarbeitenden der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zehn Kitas und zehn lokale Bündnisse mit einer frohen Botschaft: Sie gehören zu den Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2022 und sind dem Preisgeld von 25.000 Euro oder 10.000 Euro schon ein Stückchen näher. Ob Preisträger oder nicht - alle Finalisten sind eingeladen zur feierlichen Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises im Mai 2022. Bereits zum fünften Mal vergeben das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit weiteren Partnern den Deutschen Kita-Preis. Die Auszeichnung ist insgesamt mit 130.000 Euro dotiert und feiert 2022 ihr 5-jähriges Jubiläum.In der Kategorie "Kita des Jahres" hoffen Einrichtungen aus den folgenden Städten und Gemeinden auf eine Auszeichnung: Heilbronn und March (Baden-Württemberg), Gunzenhausen (Bayern), Biesenthal (Brandenburg), Gießen (Hessen), Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern), Plaidt und Gillenfeld (Rheinland-Pfalz), Sulzbach (Saarland) sowie Leipzig (Sachsen). Die Finalisten der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" kommen aus Konstanz (Baden-Württemberg), Amberg (Bayern), Berlin, Frankfurt am Main (Hessen), Dissen (Niedersachsen), Arnsberg, Dortmund und Duisburg (Nordrhein-Westfalen), Hainichen (Sachsen) sowie Sangerhausen (Sachsen-Anhalt).Eine vollständige Liste aller Finalisten in den beiden Kategorien finden Sie unter www.deutscher-kita-preis.de/finalisten-2022.Experten-Team besucht die Finalisten digitalDie Finalisten haben mit ihren Bewerbungsunterlagen die Expertinnen und Experten des Deutschen Kita-Preises bereits beeindruckt. In der nächsten Auswahlphase geht es darum, auch in der Praxis zu überzeugen. Das Experten-Team, bestehend aus Mitarbeitenden der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der Internationalen Akademie Berlin (INA) sowie des Instituts für Bildung, Forschung und Entwicklung "Welt:Stadt:Quartier", nimmt die Arbeit der Finalisten in den Blick. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sie jedoch nicht vor Ort, sondern digital bei den Kitas und lokalen Bündnissen vorbeischauen. In Gruppeninterviews, Workshops und anhand digitaler Begehungen der Einrichtungen macht sich das Experten-Team einen Eindruck von der Arbeit vor Ort. Die Ergebnisse des digitalen Besuchs fließen in umfangreiche Berichte zu allen Finalisten ein. Auf deren Grundlage wählt eine vielfältig besetzte Fachjury die Preisträger anschließend aus.Feierliche Preisverleihung im Mai 2022Wer es unter die zehn glücklichen Preisträger schafft, wird in einer feierlichen Preisverleihung im Mai 2022 verkündet. In den beiden Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" werden je fünf der zehn Finalisten eine Auszeichnung erhalten: Die Erstplatzierten können sich über jeweils 25.000 Euro freuen. Auf weitere vier Kitas und vier Bündnisse warten Preisgelder in Höhe von je 10.000 Euro. Zusätzlich bekommt eine Kita den ELTERN-Sonderpreis verliehen. Dieser Publikumspreis wird durch eine Online-Abstimmung im April bei www.eltern.de ermittelt.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu den Finalisten und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.--------------BildmaterialPressefotos können Sie sich auf unserer Webseite unter www.deutscher-kita-preis.de/pressematerial herunterladen.Pressekontakt:Viktoria SiegelProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbHTel.: 030 25 76 76 892E-Mail: viktoria.siegel@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/5100968