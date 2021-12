Weiterstadt (ots) -› Teilnehmer wählen Citymove-App auf Platz eins in der Kategorie ,New Mobility'› Mobilitäts-App findet multimodal die beste Route zum Ziel und erleichtert das Parken› Nutzer der Citymove-App profitieren von individualisierten Angeboten› Dritter Connected Car-Award für ŠKODA nach Auszeichnungen für SmartGate und Sound AnalyserŠKODA AUTO erhält den Connected Car Award für seine Citymove-App. Die Leser von Auto Bild und Computer Bild wählten die kostenlose Smartphone-Anwendung zum besten Angebot in der Kategorie ,New Mobility'. Die Applikation zeigt den besten Weg in die Stadt, erleichtert das Parken und ermöglicht es, Verkehrsmittel direkt per Handy zu buchen. Zugleich punktet sie auch mit persönlichen Angeboten für den Nutzer. Die vom ŠKODA AUTO DigiLab entwickelte Citymove-App bewährt sich seit 2019 in Prag.Die Citymove-App ist ein gelungenes Beispiel für die Weiterentwicklung von ŠKODA vom Automobilhersteller zur Simply Clever Company für beste Mobilitätslösungen. Das Unternehmen möchte Kunden auf innovative und umweltverträgliche Weise mobil machen - auch unabhängig vom eigenen Auto. Eine dieser Lösungen heißt Citymove. Die Smartphone-App wurde in der Ideenwerkstatt des Herstellers, dem ŠKODA AUTO DigiLab, entwickelt und ermöglicht Nutzern die cleverste Wegfindung zum Ziel. Nach der Eingabe des Wunschorts berechnet die Anwendung den besten Weg dorthin. Dabei berücksichtigt sie unterschiedliche Verkehrsmittel wie U-Bahn, Bus, Zug und Taxi sowie die Shared Mobility Services des ŠKODA AUTO DigiLabs.Citymove unterstützt den Nutzer auch beim Parken in der Prager Innenstadt. Wird das Fahrzeug in einer kostenpflichtigen Zone abgestellt, erkennt die App dies automatisch und bietet an, die Parkgebühren per Smartphone zu bezahlen. Zudem lässt sich die Parkdauer per Handy aus der Ferne verlängern. Darüber hinaus zeigt Citymove auch Ladestationen für Elektroautos an. Die Citymove-App steht zum kostenlosen Download für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Seit ihrem Start im August 2019 wurde Citymove bereits mehr als 200.000 Mal heruntergeladen.Zu den weiteren Merkmalen der App zählen individualisierte Angebote, die Citymove direkt auf dem Smartphone anzeigt. Das können zum Beispiel Tankrabatte, Snack-Gutscheine oder interessante Service-Dienstleistungen in der Nähe sein.Die Fachzeitschriften Auto Bild und Computer Bild haben ihre Leser bereits zum neunten Mal aufgerufen, für ihre Innovationen und digitalen Trendsetter abzustimmen und den Connected Car Award zu vergeben. Zur Wahl standen 24 Produkte in acht Kategorien.Dritte Auszeichnung für ŠKODA bei den Connected Car AwardsDer diesjährige Erfolg ist die dritte Auszeichnung für den tschechischen Autohersteller bei der Leserwahl von Auto Bild und Computer Bild. 2016 sicherte sich die innovative Konnektivitätslösung SmartGate (http://www.skoda-media.de/press/detail/2101/) den Sieg in der Kategorie ,Pionier-Award'. Auch 2020 gewann ŠKODA einen ,Pionier-Award', diesmal für die Innovation Sound Analyser (http://www.skoda-media.de/press/detail/3570/).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5100996