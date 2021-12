Salzburg/Wien (ots) -Gerfried Sperl wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Helga Rabl-Stadler erhält einen Sonderpreis. "Redaktion des Jahres" ist der ORF.Florian Klenk ist "Journalist des Jahres" in Österreich. Der "Falter"-Chefredakteur wurde für seine journalistischen Leistungen in diesem Jahr von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins "Österreichischs Journalist:in" auf Platz 1 gewählt. "Kontinuierliche Spitzenleistung als investigativer Journalist, als Blattmacher und als Social Media-Kommunikator", lautet eine Begründung für seine Wahl. "Investigativ, komplex, detailreich, guter Stilist, als Innenpolitikjournalist nicht mehr wegzudenken, legt Finger in die Wunde" eine weitere.Gerfried Sperl wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Sperl hat den österreichischen Qualitätsjournalismus über Jahrzehnte geprägt. Selbst ging er einen wandelvollen Weg - von der ÖVP-Zeitung zum "Standard". Ein unbequemer Mahner blieb er jedoch immer", erklärt "Journalist:in"-Herausgeber Georg Taitl die Entscheidung.Ein Sonderpreis der Redaktion erhält Helga Rabl-Stadler. "Rabl-Stadler hat die Türen der elitären Salzburger Festspielhäuser weit geöffnet. Jahr für Jahr garantierte die Präsidentin hochwertigen Stoff für Journalisten und Medien. Rabl-Stadler hat die Bedürfnisse der Öffentlichkeit verstanden", sagt Journalist:in"-Herausgeber Johann Oberauer.Die Bestgereihten 2021 in den einzelnen Ressorts sind:Chefredakteur des Jahres: Florian Klenk, "Falter"Innenpolitikjournalist des Jahres: Martin Thür, ORFKolumnistin des Jahres: Melisa Erkurt, "Falter"Investigativjournalistin des Jahres: Anna Thalhammer, "Presse"Kulturjournalistin des Jahres: Barbara Rett, ORFAußenpolitikjournalist des Jahres: Tim Cupal, ORFWirtschaftsjournalistin des Jahres: Barbara Battisti, ORFFotojournalist des Jahres: Heribert Corn, "Falter"Medienjournalistin des Jahres: Ingrid Brodnig, Freie JournalistinWissenschaftsjournalist des Jahres: Marcus Wadsak, ORFSportjournalistin des Jahres: Kristina Inhof, ORFUnterhaltungsjournalist des Jahres: Fritz Jergitsch, "Tagespresse"Chronikjournalist des Jahres: Köksal Baltaci, "Presse"Aufgefallen 2021: Fanny Stapf, ORFFür ihre außergewöhnliche Arbeit in den Bundesländern werden als "Local Heroes 2021" ausgezeichnet:Vorarlberg: Moritz Moser, "Neue Vorarlberger Tageszeitung"Tirol: Benedikt Mair, "Tiroler Tageszeitung"Salzburg: Michael Minichberger, "Salzburger Nachrichten"OÖ: Petra Stacher, "Kurier"NÖ: Katharina Bernhart, ORFSteiermark: Oliver Pokorny, "Kronen Zeitung"Kärnten: Corinna Kuttnig, Antenne KärntenBurgenland: Judith Högerl, APAWien: Lukas Matzinger, "Falter"Der ORF hat erneut die meisten Mitarbeitenden in den Top Ten der jeweiligen Ressorts und ist damit "Redaktion des Jahres".Die Top 10 in den jeweiligen Ressorts sind in der aktuellen Ausgabe von " Österreichs Journalist:in" veröffentlicht, die morgen, 17. Dezember, erscheint. Das E-Paper ist bereits jetzt im Shop des Medienfachverlages Oberauer (https://shop.oberauer.com/detail/index/sArticle/480) erhältlich.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5100993