Kommunikationsplattform Superchat analysiert die Höhe von Versand- und Retourenkosten sowie Rückgabefristen von 54 Onlineshops DAX 40-Unternehmen bieten häufig kostenlosen Versand ohne Mindestbestellwert an Großteil der Onlineshops gewähren mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Umtauschfrist 44 Prozent der Shops bieten Expressversand in der Weihnachtszeit an Berlin, 16. Dezember 2021 - Weihnachten, Black Friday und Co. - damit läuft das vierte und umsatzstärkste Quartal des Jahres für den (Online-)Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...