DJ PC Magazin: ESET erzielt deutlichen Testsieg - Europäischer IT-Sicherheitshersteller überzeugt im aktuellen Vergleichstest

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts016/16.12.2021/10:15) - ESET hat den Testsieg im aktuellen Vergleichstest des PC Magazins (Ausgabe 1/2022 und online) errungen. Der europäische IT-Sicherheitshersteller hat mit seiner Smart Security Premium einen eindeutigen ersten Platz erzielt - mit deutlichem Abstand vor den Mitbewerbern. Insgesamt wurden acht Sicherheitslösungen geprüft. Laut dem Fazit der Tester bietet die Security-Suite "ein rundum sicheres und umfangreich ausgestattetes Paket, das auch bei Performance und Datenschutz punktet".

"Wir freuen uns sehr über den klaren Testsieg im PC Magazin. Die Digitalisierung des Alltags hat in den vergangenen zwei Jahren einen enormen Schub erhalten. Dadurch sind auch die Anforderungen an eine Sicherheitslösung enorm gestiegen. Immer mehr persönlichste Daten gilt es zuverlässig zu schützen. Dieses Mehr an Sicherheit darf aus unserer Sicht aber keinesfalls auf Kosten der Handhabung und des Komforts geschehen", erklärt Holger Suhl, Country Manager DACH bei ESET. "Die Auszeichnung durch das PC Magazin und das eindeutige Fazit der Tester unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitslösungen und zeigt uns, dass wir bei den Weiterentwicklungen unserer Produkte den richtigen Weg eingeschlagen haben."

Testdetails - Getestete Sicherheitslösungen: 8, darunter ESET Smart Security Premium - Plattform: Windows - Durchgeführt von: PC Magazin

Klares Testurteil

Das Urteil der PC Magazin zur ESET Smart Security Premium ist eindeutig: "Das Programm zeigt sich in allen Bereichen sehr stark, auch die Performance ist überdurchschnittlich. Sehr gut gefällt uns immer wieder die klare Bedienung, trotz der Fülle an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Letztere sind immer ausführlich erklärt. Die üppige Ausstattung reicht vom Heimnetz-Scanner über eine Kindersicherung, einen Passwortmanager bis hin zum kostenlosen Support bei Schädlingsbefall. [ ... ] Die Meldungen bei Virenfund sind ausführlich und liefern auch Infos zum Schädling selbst - das ist einzigartig im Testfeld."

Die Ergebnisse im Überblick: 1. ESET Smart Security Premium 2. Kaspersky Internet Security 3. McAfee Total Protection 4. Avast One 5. Bitdefender Total Security 6. Norton 360 Deluxe 7. Trend Micro Maximum Security 8. G Data Total Security

ESET Smart Security Premium: Das Rundum-Sorglos-Paket

ESET Smart Security Premium bietet ein Rundum-Sorglos-Paket für den digitalen Alltag. Dank cloudbasierter Analyse werden neuartige Bedrohungen noch besser erkannt. Darüber hinaus können Daten sowie Speichermedien verschlüsselt und alle Passwörter ganz komfortabel verwaltet werden. Die Sicherheitslösung prüft das Heimnetzwerk auf Schwachstellen. Ebenso ist die Webcam vor Fremdzugriffen von außen geschützt. Dank abgesichertem Browser können Nutzer bedenkenlos ihre Onlinebankgeschäfte tätigen und mit der Diebstahlsicherung Anti-Theft behalten sie selbst bei Verlust oder Diebstahl die volle Kontrolle über ihr Gerät und ihre Daten. Mit der privaten Sicherheitszentrale ESET HOME haben Anwender darüber hinaus alle ESET-Produkte, Lizenzen und Services via Web-Portal oder mobiler App jederzeit im Blick.

(Ende)

Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211216016 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2021 04:16 ET (09:16 GMT)