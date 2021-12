In den USA haben sechs Senatoren parteiübergreifend ein Schreiben an das Finanzministerium verfasst und einen Gesetzentwurf kritisiert. Es geht dabei um die "Broker"-Definition, die auch die Krypto-Szene betrifft. Das Infrastrukturgesetz, in dem einige Passagen besagten Senatoren missfallen, soll 2024 in Kraft treten. Der von der Biden-Administration auf den Weg gebrachte Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) ist ein Gesetz, das Krypto-Unternehmen und -protokollen gleichermaßen Transaktionsmeldepflichten auferlegt. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin...

