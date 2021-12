Der amerikanische Immobilienkonzern Realty Income Corporation (ISIN: US7561091049, NYSE: O) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,2465 US-Dollar je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vormonat (0,2460 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 0,2 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 14. Januar 2022 (Ex-Dividenden Tag: 31. Dezember 2021). Nach Firmenangaben ist dies die 618. monatliche Dividende in Folge. Seit dem Börsengang im ...

