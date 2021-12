FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.12.2021 - 11.00 am



- JEFFERIES 'TOP PICKS FOR 2022' UK: BT GROUP, COMPASS, INCHCAPE, INTERM. CAPITAL - JEFFERIES 'TOP PICKS FOR 2022' UK: ITM POWER, SHELL, TESCO



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 83 (96) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 673 (635) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS CERES POWER WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1450 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS ITM POWER WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 340 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ABRDN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 275 (320) PENCE - JEFFERIES INITIATES CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE WITH 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE WITH 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TESCO PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES UNDERPERFORMER FOR 2022: DIASORIN, GAMMA COMM, TELEFONICA, UMICORE - JPMORGAN CUTS ALPHAWAVE IP PRICE TARGET TO 311 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 300 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 250 (380) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2870(3070)P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10200 (10000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1340 (1225) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 241 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1750 (1300) PENCE - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1000 (960) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS KINGFISHER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 338 PENCE



