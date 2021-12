Bye-Bye Boeing! Qantas entscheidet sich um

Werbung



Die nationale Airline Australiens möchte nun Airbus-Flieger haben.



Statt amerikanischer 717 und 737 Flieger möchte die nationale Airline Australiens, Qantas, lieber die europäischen Airbus Modelle fliegen. Der Großauftrag in Höhe von 134 Flieger, sollten noch die Qantas-Gremien grünes Licht geben, geht nun an das DAX©-Mitglied. Die bevorzugten Modelle sind die A320neo und A220 Flieger, wobei 40 Jets schon demnächst geliefert werden sollen. Die restlichen 94 können über die nächsten zehn Jahre bezogen werden.

Wieso möchte Qantas nun seine Boeing-Flotte für Inlandsflüge durch Airbus-Maschinen ersetzen? Zum einem müssen die alten Maschinen einfach allmählich wegen der langen Zeit ersetzt werden. Zum anderen hat Airbus wohl merkbare Rabatte auf die Standardpreise gegeben.

Bedeutend ist dieser Auftrag, da Qantas als größte Airline Australiens für Ozeanien relevant ist und 2019 gut 17,96 Milliarden Australische Dollar an Umsatz generierte. Das sind aktuell gut 11,42 Milliarden Euro, womit Qantas gar nicht so weit entfernt von den 16,119 Milliarden Euro an 2019 Umsätzen der Deutschen Lufthansa liegt.

Der neue Auftrag kommt Airbus gut gelegen, da der Flugzeugbauer gerade erst seinen letzten A380-Jumboflieger auslieferte. Statt Riesenjets verkaufen sich für Airbus eben die kleineren Modelle wie die A320 besser.





