München (ots) -Ernüchterung für den FC Bayern und ALBA Berlin im 1. Teil der EuroLeague-Partien dieser Woche, Teil 2 soll besser werden: ALBA empfängt nach dem 64:87 bei Real Madrid am Freitag ZSKA Moskau (ab 18.45 Uhr live), München will die 60:83-Pleite in Piräus durch einen Erfolg bei Roter Stern Belgrad korrigieren. Dabei trifft der FCB ab 20.30 Uhr auf einen guten Bekannten: Maik Zirbes spielt seit diesem Sommer zum 3. Mal in Belgrad, mit dem FC Bayern wurde er 2018 Deutscher Meister und Pokalsieger. Der 31jährige Center absolvierte 75 Länderspiele, gehörte eigentlich seit 2009 dem DBB-Kader an. Der neue Bundestrainer Gordon Herbert berücksichtigte Zirbes in der WM-Quali zuletzt nicht. "Mit mir hat noch niemand gesprochen. Was ich persönlich auch nicht ganz so richtig finde, nach zwei bis drei Länderspielchen. Ich finde es ziemlich Scheiße, kann ich so offen sagen", schimpfte Zirbes im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball".Der Ausblick auf die easyCredit BBL am Wochenende: Der starke Zweite Telekom Baskets Bonn gastiert am Samstag in Gießen - ab 17.45 Uhr live. Das Top-Spiel läuft wie gewohnt am Sonntag ab 17.30 Uhr: Der FC Bayern empfängt als Spitzenreiter den Dritten Ludwigsburg. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague sowie der easyCredit BBL live.Podcast "Abteilung Basketball" mit Maik Zirbes, der sauer auf den DBB ist: Von "nicht ganz so richtig" bis "Scheiße"Maik Zirbes war unter dem ehemaligen Bundestrainer Hendrik Rödl als Routinier in den zuweilen wilden Kaderzusammenstellungen gern willkommen. Mit dem neuen DBB-Teamchef Gordon Herbert steht der Austausch offenbar noch aus. Bei der WM-Qualifikation gegen Estland und in Polen war der 75fache Nationalspieler trotz Personalnot nicht nominiert worden - gab's nicht mal einen Anruf? "Mit mir hat noch niemand gesprochen. Was ich persönlich auch nicht ganz so richtig finde, nach zwei bis drei Länderspielchen. Ich finde es ziemlich Scheiße, kann ich so offen sagen", schimpfte Zirbes im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball". Ein klärendes Gespräch steht offenbar aus.Zirbes über seinen Trainer: "Dejan Radonjic erinnert mich an meinen Opa"Seit diesem Sommer ist Maik Zirbes zum 3. Mal bei Roter Stern Belgrad. "Ich wurde in Belgrad mit offenen Armen empfangen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden", sagt Zirbes im Gespräch mit Michael Körner im Podcast "Abteilung Basketball". Sein Verhältnis zum Trainer ist wohl emotional: "Dejan Radonjic erinnert mich an meinen Opa. Unglaublich herzlich, aber er hat Probleme es zu zeigen."Tatsächlich hat "Iron Mike" mit keinem anderen Trainer so oft gearbeitet wie mit Radonjic. Etwa auchbeim FC Bayern, wo beide in 2018 das Double holten. Und noch etwas verbindet Zirbes, der mit Bamberg und Belgrad 7 weitere Titel holte, mit dem FC Bayern: "Ohne den medizinischen Staff in München hätte ich im Basketball nicht mehr Fuß gefasst."Das Duell am Freitag steht für Roter Stern (6 Siege aus 15 Partien) wie auch für den FC Bayern (7 Siege) unter dem Vorzeichen: den Anschluss an die Top8-Plätze nicht zu verlieren. In Piräus wurden die Münchener in einer gut gefüllten Halle regelrecht niedergebrüllt - alle sind gespannt, was München ab 20.30 Uhr im emotionalen Belgrad erwartet. Bei der knappen Niederlage gegen Barcelona war die STARK Arena von Roter Stern richtig gut gefüllt.Der Link zur neuen Folge Abteilung Basketball mit Maik Zirbes:https://soundcloud.com/abteilungbasketball/euroleague-spezial-maik-zirbesBasketball LIVE bei MagentaSportDonnerstag, 16.12.2021EuroLeagueAb 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Baskonia GasteizAb 19.45 Uhr: Panathinaikos Athen - FC BarcelonaAb 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Anadolu IstanbulAb 20.15 Uhr: AX Mailand - Real MadridFreitag, 17.12.2021EuroLeagueAb 16.45 Uhr: Kasan - Zalgiris KaunasAb 18.45 Uhr: ALBA Berlin - ZSKA Moskau, AS Monaco - Zenit St. PetersburgAb 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - VilleurbanneAb 20.30 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC BAYERN MünchenBBL:Ab 20.15 Uhr: Löwen Braunschweig - medi BayreuthSamstag, 18.12.2021BBLAb 17.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Ratiopharm Ulm, BG Göttingen - Merlins Crailsheim, Gießen 46ers - Telekom Baskets BonnAb 20.15 Uhr: NINERS Chemnitz - Brose Bamberg, s. Oliver Würzburg - Hamburg TowersSonntag, 19.12.2021BBLAb 14.45 Uhr: Academics Heidelberg - ALBA Berlin, FRAPORT Skyliners - SYNTAINICS MBC,ab 17.30 Uhr: FC Bayern München - MHP Riesen Ludwigsburg