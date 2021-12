In unserer gestrigen Analyse Gazprom: Kaufsignal! hatten wir auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) hingewiesen und eine neue Longposition eröffnet. Genau zum richtigen Zeitpunkt, Gazprom zieht heute kräftig an und startete bereits mit einer Kurslücke nach oben bei 7,86 Euro in den Handel. Dies gibt uns die Gelegenheit, die Position bereits jetzt "aus dem Feuer" zu nehmen und den StopLoss auf Einstand (7,67) nachzuziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...