Hamburg (pta021/16.12.2021/12:07) - Die tonies SE ist erst seit kurzem über einen SPAC an der Börse notiert und auf den Kapitalmärkten noch relativ unbekannt. Die Produkte von Tonies sind jedoch sehr bekannt und beliebt bei der Zielgruppe der Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren: Das Unternehmen ist der Pionier für kinderfreundliche, intelligente vernetzte Audiosysteme. Basisprodukt ist die Toniebox, ein einfach zu bedienender Audioplayer für kleine Zuhörer. Die Audioinhalte der Toniebox, die aus Geschichten, Liedern und Musik bestehen, werden durch die Tonies, niedliche kleine Figuren, die je nach Inhalt thematisch gestaltet sind, freigeschaltet. Kinder lieben die Tonies. Auch die Eltern lieben das Produkt, weil es a) den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert, b) die Kinder selbständig spielen können, so dass die Eltern Zeit haben, Netflix zu schauen oder auszuschlafen, und c) es die Kinder von den Bildschirmen fernhält und - mit den richtigen Inhalten - sogar lehrreich ist.

Ist die Toniebox erst einmal im Haushalt angekommen, ist die Familie daran gebunden, immer wieder neue ergänzende Inhalte in Form von Tonies zu kaufen, was zu einem attraktiven Customer Lifetime Value führt. Die Toniebox weist auch starke positive Netzwerkeffekte auf. Je mehr Freunde und Freundinnen eine Toniebox besitzen, desto höher ist der Wert jeder neuen Toniebox, da die Tonies getauscht, gehandelt, zu einem Besuch oder einer Übernachtung mitgenommen werden können usw. Diese positiven Netzwerkeffekte sichern die Wettbewerbsposition, sobald die installierte Basis eine kritische Masse erreicht hat. In der DACH-Kernregion besitzt jedes dritte Kind in der Zielgruppe eine Toniebox. In allen anderen Regionen liegt die Marktdurchdringung nahe bei 0, aber tonies hat eine aggressive Einführung in andere europäische Märkte sowie in den riesigen US-amerikanischen und chinesischen Markt gestartet. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend, und rein organische Umsatzwachstumsraten von über 40 % sind für die nächsten Jahre sehr plausibel. Die hohen Investitionen in das Wachstum werden die Margen in den nächsten Jahren belasten. Sobald jedoch die Marke und die installierte Basis in den Kernzielmärkten etabliert sind, ist das Potenzial zur Wertsteigerung beträchtlich. Ein DCF-Modell deutet auf einen fairen Wert von EUR 18,60 hin, was die Analysten von AlsterResearch zu einer KAUF-Empfehlung führt.

Über AlsterResearch: AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub ( https://research-hub.de/ ) abgerufen oder im Abonnement per EMail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern in börsennotierten Unternehmen: Anmeldung ( https://bit.ly/3nt17KB ).

