Die positive Reaktion an der Wall Street auf die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik dürfte am Donnerstag anhalten. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an.

Mit dem am Mittwoch vollzogenen Schwenk der US-Notenbank hin zu einer schnelleren Normalisierung ihrer Geldpolitik entweicht Unsicherheit aus dem Markt und die Planungssicherheit steigt. Zudem liegen die Entscheidungen der Fed noch immer im erwarteten Rahmen.

Händler loben indes den Fokus auf Inflationsbekämpfung. Denn eine nachhaltig hohe Inflation werde früher oder später die Konjunktur ausbremsen und damit auch den Aktienmarkt belasten, heißt es. "Es gibt eine Goldlöckchen-Interpretation", sagt Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Die Beschlüsse der Fed dämpften die Inflation ohne die Zinsen auf ein Niveau zu treiben, das die Konjunkturerholung abwürge. Er glaubt, die Rally werde bis zum Jahreswechsel anhalten.

Da die Würfel bei der Fed nun erst einmal gefallen sind, verlieren die anstehenden Konjunkturdaten an Bedeutung. Neben den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten stehen der Philadelphia-Fed-Index, die Baubeginne, die Industrieproduktion sowie die Markit-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistung und Industrie auf der Agenda.

December 16, 2021

