Die Exomars-Sonde Trace Gas Orbiter von Esa und Roskosmos hat auf dem Mars offenbar große Mengen Wasser ausgemacht. Das Reservoir im Mars-Grand-Canyon Valles Marineris enthalte "viel mehr Wasser als wir erwartet haben", so ein Forscher. Dass es Wasser auf dem Mars gibt, wissen Forscher:innen schon länger. Bisher war ein großer Teil der Funde aber auf die kalten Polregionen des roten Planeten beschränkt. Wiewohl die Nasa davon ausgeht, dass bis zu 99 Prozent der Flüssigkeit auf dem einst wasserreichen Mars in Mineralien in der Kruste des Planeten gebunden sein könnte. Jetzt hat die Exomars-Sonde Trace Gas Orbiter (TGO) des ...

