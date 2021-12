Istanbul (ots/PRNewswire) -In einer von Emra Shen moderierten Talkshow auf Ulusal TV wurden die regionale Geopolitik, das Gleichgewicht der Kräfte und laufende Konflikte, der Widerstand gegen den Globalismus und die eurasische Zusammenarbeit in der Schwarzmeerregion diskutiert. https://youtu.be/0I0OpUN6Jv0 Experten präsentierten ihre Vision der souveränen türkischen Politik angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und der wachsenden Präsenz der USA in der Region.Der ehemalige Leiter des türkischen Militärgeheimdienstes, Generalleutnant a.D. Ismail Hakki Pekin, wies auf das gestörte Machtgleichgewicht in der Schwarzmeerregion und die Rolle der NATO-Erweiterung hin: "Die jüngsten farbigen Revolutionen haben es ermöglicht, die NATO-Truppen bis an die russischen Grenzen vorzurücken. Die Türkei wurde auch ermutigt, in den Regionen Schwarzes Meer, Kaspisches Meer und Südkaukasus Druck auf Russland auszuüben. Die Türkei ist jedoch nicht an einer Verschlechterung der Beziehungen zu Russland interessiert."Professor Torgul Ismail fügte hinzu, dass die Erweiterung nicht nur aufgrund der Mentalität des Kalten Krieges, die in den internationalen Beziehungen immer noch präsent ist, möglich war, sondern auch aufgrund der Versuche Russlands, in den 1990er Jahren mit der NATO zusammenzuarbeiten, als es sich in einer tiefen Krise befand und finanzielle Hilfe benötigte. "Als Putin an die Macht kam, haben sich die Prioritäten geändert", fügt er hinzu. Im Hinblick auf Frieden und Stabilität nicht nur in der Schwarzmeerregion, sondern auch in Eurasien, unterstreicht Prof. Torgul die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland als starke Nachbarländer. "Die aktuelle Situation erfordert eine Stärkung unserer eigenen Macht und deren Demonstration. Die Anti-NATO-Diskussionen sind jetzt viel aktiver geworden, da sie begonnen haben, Probleme zu verursachen."Der Historiker und Vertreter der VATAN-Partei Mehmet Perinchek erläuterte die Rolle der USA und ihre aggressive Politik zur Umsetzung des unipolaren Modells: "In Georgien, der Ukraine, Kirgisistan, Armenien und Aserbaidschan hat es Destabilisierungsmaßnahmen und Versuche eines Regimewechsels zu US-freundlichen Regimen gegeben. Der östliche Teil der Schwarzmeerregion wird als Druckpunkt auf Russland gewählt, der eine Bedrohung für die Vorherrschaft der USA darstellt." Die Türkei leidet seiner Meinung nach auch unter ihrer Kritik am unipolaren System.Den Experten zufolge ist die Ukraine frustriert und enttäuscht von ihren westlichen Partnern, da diese nicht die volle Unterstützung leisten, auf die die ukrainischen Eliten zählen, und dies führt zu einer Hinwendung zu China. Die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und der Ukraine sollte sich nicht gegen Russland richten. Der Journalist Deniz Berktay fährt fort: "Der Westen ist die größte Bedrohung für die Zusammenarbeit zwischen Russland und der Türkei. Die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine bedeuten, dass amerikanische Schiffe wieder versuchen werden, ins Schwarze Meer zu fahren. Die Stabilität in der Region ist bedroht.""Die Türkei hat die Krim nicht als Teil Russlands anerkannt, aber sie hat sich auch nicht den internationalen Sanktionen gegen sie angeschlossen. Nun möchte ich fragen, ob es möglich ist, sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine gute Beziehungen zu unterhalten. Wir haben Beziehungen zu Russland und zur Ukraine - wir sollten eine ausgewogene Politik verfolgen und eine Vermittlerrolle einnehmen", so der Journalist abschließend.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710342/Ulusal_TV_News_Center.jpgPressekontakt:Emra Shen,+90212- 251 50 90,admin@ulusal.com.trOriginal-Content von: Ulusal TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160723/5101319