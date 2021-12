Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Viele Menschen sind aufgrund der Inflation, die mittlerweile schon bei 5 Prozent liegt, unsicher, ob sie überhaupt noch in einen ETF als börsengehandelten Fonds investieren sollten. In verschiedenen Kreisen ist auch schon von einem Börsencrash 2022 die Rede. Mit einem Börsencrash könnte auch die Aktienblase platzen, wenn es um bislang so erfolgreiche Aktien wie Apple oder Tesla geht. Ob solche Ereignisse im kommenden Jahr tatsächlich eintreten, kann nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem eignen sich ETFs auch im kommenden Jahr gut als langfristige Geldanlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...