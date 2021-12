Willkommen zu einem neuen "eMobility Update". Das sind unsere Themen: Britische Regierung senkt E-Auto-Förderung ++ John Deere übernimmt Mehrheit an Kreisel ++ BMW erprobt i7 in extremer Hitze ++ Volvo testet E-Lkw in extremer Kälte ++ Und Ladenetz in Südosteuropa ++ #1 - Britische Regierung senkt E-Auto-Förderung Die britische Regierung hat ihre Elektroauto-Förderung erneut nach unten angepasst. ...

