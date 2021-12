Nachdem die EU-Kommission grünes Licht gegeben hat, kann das Ausschreibungsvolumen für Photovoltaik im nächsten Jahr kann angehoben werden - allerdings unter Vorbehalt. Zudem gibt es mehr Zeit für die Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen und auch die Regelung zur Beteiligung des Standortkommunen ist damit rechtens.Noch vor der Sommerpause sind wesentliche Änderungen am EEG 2021 beschlossen worden, die im Juli 2021 in Kraft traten. Kurz vor Weihnachten hat die EU-Kommission nun weitgehend grünes Licht für die Änderungen gegeben. In der Novelle hatten sich CDU, CSU und SPD unter anderem ...

