Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Für Kfz-Anwendungen vorgesehene Prozessoren von NXP bieten in Kombination mit dem Hailo-8KI-Prozessor leistungsstarke, skalierbare, sichere und effiziente Deep-Learning-Verarbeitung für automobile SteuergeräteHailo (https://www.hailo.ai/), der führende Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz, gab heute seine Partnerschaft mit NXP® Semiconductors, einem Innovator auf dem Automobilmarkt, bekannt, um eine Reihe gemeinsamer KI-Lösungen für elektronische Steuergeräte (ECUs) im Automobilbereich einzuführen. Die gemeinsamen Lösungen werden die sicheren und effizienten Automobilprozessoren von NXP (S32G und Layerscape) mit dem leistungsstarken KI-Prozessor Hailo-8 (https://hailo.ai/product-hailo/hailo-8/) kombinieren. Der Hailo-8 übertrifft andere verfügbare KI-Prozessoren für Edge Computing mit bis zu 26 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bei einer typischen Leistungsaufnahme von 2,5 W. Diese skalierbaren Lösungen ermöglichen eine energieeffiziente KI-Beschleunigung bei geringer Größe und niedrigem Energieverbrauch. Sie tragen so dazu bei, eine neue Ära der Automobilinnovation einzuleiten.Fahrzeuge benötigen zunehmend leistungsstarke Rechenleistung, um eine wachsende Zahl von Sensordaten zu verarbeiten und neue datengesteuerte Fahrzeugdienste anzubieten. Die gemeinsamen Lösungen von NXP und Hailo ermöglichen skalierbare KI-Berechnungen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und geringem Stromverbrauch - und lösen damit wichtige Probleme von Automobil-OEMs und Tier-1-Zulieferern. Die Lösungen beziehen sich nicht nur auf Energieeffizienz und unabhängige Skalierbarkeit bei generischen und KI-Rechnern, sondern bieten auch ein offenes Software-Ökosystem für Anwendungen und Software-Stacks."Die Fahrzeugverarbeitungsplattformen von NXP sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der nächsten Fahrergeneration erfüllen und Innovationen in der Branche unterstützen", erklärte Brian Carlson, Global Marketing Director für Fahrzeugsteuerungs- und Netzwerklösungen bei NXP. "In Kombination mit dem leistungsstarken KI-Chip von Hailo können wir der Automobilindustrie energieeffiziente, skalierbare und sichere KI-Lösungen für eine neue Generation intelligenter Fahrzeuge bieten."Die erste Lösung dieser Art, die auf dem Arm®-basierten NXP S32G-Prozessor in Kombination mit bis zu zwei Hailo-8 AI-Prozessoren mit bis zu 52 TOPS basiert, bietet der Automobilindustrie eine hochleistungsfähige Echtzeitanwendungs- und -verarbeitungslösung für serviceorientierte Gateways, Domain- und Zonal-Controller sowie sichere Rechenplattformen. Die zweite Lösung, die auf der Arm®-basierten NXP Layerscape®-Plattform basiert und mit bis zu sechs Hailo-8 KI-Prozessoren kombiniert ist, bietet eine skalierbare Hochleistungs-Rechenplattform mit bis zu 156 TOPS und modernster KI-Leistung."Wir freuen uns, mit einem wichtigen Akteur wie NXP zusammenzuarbeiten, um das wahre Potenzial von KI für die Automobilindustrie und darüber hinaus zu demonstrieren", sagte Orr Danon, CEO und Mitbegründer von Hailo. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Position im Automobilsektor und ermöglicht es uns, den schnell wachsenden Bedarf an effizienten und zuverlässigen Technologien zu decken, die sensorische Informationen effizienter und schneller verarbeiten, um den Weg zur vollständigen Autonomie zu ebnen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit NXP, um unsere unübertroffenen Edge-Processing-Lösungen auf ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen auszuweiten, darunter Industrie- und Schwermaschinenanwendungen, Robotik und mehr."Die gemeinsamen Lösungen von NXP und Hailo werden bereits von mehreren Kunden genutzt, darunter das Insurtech-Unternehmen MOTER Technologies, Inc. (https://www.nxp.com/company/about-nxp/nxp-semiconductors-and-moter-technologies-join-forces-to-extend-connected-vehicle-insurance-opportunities:NW-NXP-SEMICONDUCTORS-AND-MOTER-TECHNOLOGIES), das den Arm-basierten NXP S32G-Prozessor in Kombination mit einem Hailo-8 M.2 AI-Beschleunigermodul für nutzungsbasierte Versicherungsanwendungen (Usage-Based Insurance, UBI) im Automobilbereich einsetzt.Die NXP-Hailo-automotive-basierten anwendungsbereiten Plattformen miriac® AIP-S32G274A (https://www.microsys.de/de/produkte-services/system-device/off-the-shelf/miriac-aip-s32g274a/) und miriac® AIP-LX2160A (https://www.microsys.de/en/products/system-device/off-the-shelf/miriacr-aip-lx2160a/) sind von MicroSys erhältlich, ebenso wie Entwicklungsplattformen von NXP: BlueBox 3.0 (https://www.nxp.com/design/development-boards/automotive-development-platforms/nxp-bluebox-3-0-automotive-high-performance-compute-ahpc-development-platform:BlueBox) (Layerscape LX2160A und S32G und GoldBox (S32G). Beide sind kompatibel mit Hailo-8 M.2 AI-Beschleunigungsmodulen (https://hailo.ai/product-hailo/hailo-8-m2-module/).Informationen zu HailoHailo, ein auf KI fokussierter israelischer Chiphersteller, hat einen speziellen KI-Prozessor entwickelt, der die Leistung eines Computers der Rechenzentrumsklasse für Edge-Geräte bereitstellt. Der Hailo-Prozessor ist das Ergebnis eines Umdenkens in der traditionellen Computerarchitektur und ermöglicht es intelligenten Geräten, anspruchsvolle Deep-Learning-Aufgaben wie Objekterkennung und -segmentierung in Echtzeit durchzuführen, und das bei minimalem Stromverbrauch, minimaler Größe und minimalen Kosten. Der Prozessor ist so konzipiert, dass er in eine Vielzahl von intelligenten Maschinen und Geräten integriert werden kann und sich auf zahlreiche Sektoren wie Automotive, Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Homes und Einzelhandel auswirken wird. 