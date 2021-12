Weiterer Gegenwind für Ubisoft: Nach wenig begeisterten Gamer:innen äußert nun auch eine französische Gewerkschaft Kritik an den NFT-Plänen des Unternehmens - und der Blockchain allgemein. Den Einstieg in Krypto-Games hatte sich Ubisoft sicherlich anders vorgestellt: Auf Youtube hatte der Videospielehersteller angekündigt, mit Quartz erstmals kosmetische Items als Non-Fungible-Tokens (NFT) anzubieten. Mehr als 31.000 Menschen reagierten darauf mit einem Dislike, nicht einmal 2.000 spendierten einen Like. Als Folge hat Ubisoft die Zahl der Dislikes ausgeblendet und den Clip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...