DJ Bank of England erhöht Leitzins um 15 Basispunkte

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins um 15 Basispunkte auf 0,25 Prozent erhöht und damit die Märkte überrascht. Die Entscheidung im geldpolitischen Rat fiel mit einer Mehrheit von 8 zu 1 Stimmen. Im November waren die Märkte schon fest von einer Londoner Zinserhöhung um 15 Basispunkte ausgegangen, wurden damals aber enttäuscht. Viele Experten hatten nun erwartet, dass die Unsicherheit über die Omikron-Variante die Mehrheit der BoE-Ratsmitglieder erneut zögern lassen würde, den Leitzins auf 0,25 Prozent anzuheben.

Unterdessen hat die Inflation in Großbritannien mit 5,1 Prozent den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht, angeheizt durch höhere Energiepreise und zunehmende Störungen in der Versorgungskette. Ökonomen erwarten, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter steigen wird, bevor sie in der zweiten Hälfte 2022 wieder zurückgeht.

December 16, 2021 07:08 ET (12:08 GMT)

