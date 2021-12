DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.742,50 +0,7% +27,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.408,50 +0,7% +27,6% Euro-Stoxx-50 4.242,16 +2,0% +19,4% Stoxx-50 3.761,85 +1,8% +21,0% DAX 15.745,50 +1,7% +14,8% FTSE 7.242,33 +1,0% +11,0% CAC 7.036,75 +1,6% +26,8% Nikkei-225 29.066,32 +2,1% +5,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,95% -0,37 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,35 0,02 -0,59 US-Rendite 10 J. 1,45 -0,01 -1,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,45 70,87 +0,8% 0,58 +50,5% Brent/ICE 74,91 73,88 +1,4% 1,03 +48,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,01 1.777,62 +0,4% +7,39 -6,0% Silber (Spot) 22,20 22,08 +0,6% +0,13 -15,9% Platin (Spot) 935,95 921,00 +1,6% +14,95 -12,6% Kupfer-Future 4,31 4,18 +3,0% +0,13 +22,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die positive Reaktion an der Wall Street auf die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik dürfte anhalten. Mit dem am Vortag vollzogenen Schwenk der Fed hin zu einer schnelleren Normalisierung ihrer Geldpolitik entweicht Unsicherheit aus dem Markt und die Planungssicherheit steigt. Zudem liegen die Entscheidungen der Fed noch immer im erwarteten Rahmen. Händler loben indes den Fokus auf Inflationsbekämpfung. Denn eine nachhaltig hohe Inflation werde früher oder später die Konjunktur ausbremsen und damit auch den Aktienmarkt belasten, heißt es. Da die Würfel bei der Fed nun erst einmal gefallen sind, verlieren die anstehenden Konjunkturdaten an Bedeutung.

Boeing steigen vorbörslich um 0,9 Prozent und damit mit dem Markt. Die australische Fluglinie Qantas stellt ihre Flotte auf Maschinen des Wettbewerbers Airbus um. Die Aktie zeigt sich somit unbeeindruckt.

Visa legen um 1,2 Prozent zu, nachdem das Kreditkartenunternehmen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 12 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht hat.

Das Bauunternehmen Lennar enttäuscht mit seinen neuesten Geschäftszahlen auf ganzer Linie und auch der Ausblick fällt ernüchternd aus. Die Aktie stürzt um 6,7 Prozent ab.

Noch härter trifft es die Ironnet-Aktie mit einem Absturz um knapp 20 Prozent. Das Cybersecurity-Unternehmen hat seinen Verlust ausgeweitet bei einem gleichzeitig minimal gesunkenen Umsatz. Zudem revidierte Ironnet den Ausblick nach unten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:04 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 184.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 30,0 zuvor: 39,0 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,4% 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 zuvor: 58,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aussagen der Fed und ihr Bekenntnis zur Bekämpfung der Inflation kommen gut an. Die Blicke des Marktes richten sich bereits auf die Entscheidungen der EZB am Nachmittag. Sicher sind sich Analysten, dass die EZB beschließen dürfte, die Nettokäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP Ende März 2022 einzustellen. Die Unsicherheit über weitere Fragen - wie viel Anleihen kauft die EZB im ersten Quartal, wie viel danach, wie wird das APP-Programm modifiziert - ist allerdings groß. Die neue Corona-Variante Omikron wird indes als "Verbündeter der EZB" gesehen: "Der Verweis auf unsichere Rahmenbedingungen durch Omikron erlaubt, die geldpolititsche Straffung beliebig nach hinten zu verschieben", sagt ein Händler. Gesucht in Europa sind vor allem konjunktursensible Branchen: Auto- und Minenwerte liegen um die 2 Prozent im Plus. Im DAX stehen VW mit 2,7 Prozent vorn. Auch die zinsempfindlichen Technologiewerte steigen im Schnitt um 2,1 Prozent. Dank des konkreten Zinspfads der US-Notenbank können nun Risikoabschläge von den Aktien genommen werden. Airbus gewinnt 3 Prozent. Qantas stellt die Flotte auf Airbus um. Novartis (+4,4%) will den Erlös aus dem kürzlich erfolgten Verkauf der Roche-Beteiligung dazu verwenden, bis Ende 2023 eigene Aktien im Wert von bis zu 15 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. EdF brechen um 13 Prozent ein. Hier mussten Reaktoren aus Wartungsgründen vom Netz genommen werden. Boohoo stürzen um 16 Prozent ab. Der Online-Modehändler hat die Prognose 2022 gesenkt. Shop Apotheke (+2,3%) hat auf ihrer Internetplattform ein Marktplatzangebot mit neuen Produkten gestartet. Metro fallen um 5,4 Prozent: Der Handelskonzern will die Dividendenausschüttung aussetzen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1311 +0,2% 1,1286 1,1261 -7,4% EUR/JPY 129,12 +0,2% 129,00 128,18 +2,4% EUR/CHF 1,0453 +0,1% 1,0442 1,0424 -3,3% EUR/GBP 0,8467 -0,5% 0,8519 0,8519 -5,2% USD/JPY 114,17 +0,1% 114,14 113,82 +10,5% GBP/USD 1,3361 +0,7% 1,3244 1,3219 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,3755 -0,0% 6,3747 6,3784 -2,0% Bitcoin BTC/USD 49.189,71 +0,9% 48.645,85 46.957,36 +69,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich mehrheitlich der positiven Reaktion der Wall Street auf die jüngsten Beschlüsse der Fed angeschlossen. Tokio war klarer Ausreißer nach oben. Hier half auch der weiter feste Dollar, der die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert. Seoul und Schanghai legten im späten Handel noch merklich zu. Etwas zurück blieben nur Sydney und Hongkong, wobei sich in Hongkong die Verluste im späten Handel verringerten. In Hongkong bremsten Sorgen, dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste nehmen könnten. Die Halbleiteraktie SMIC, die am Vortag bereits Verluste eingefahren hatte, fiel um weitere 2,9 Prozent. Daneben zeigten sich generell Aktien aus dem Techniksegment schwach, wie JD.com (-3,3%), Alibaba (-0,5%) oder Meituan (-2,6%) und Tencent (-1,3%). In Tokio stachen Canon mit einem Plus von 6,5 Prozent heraus. Treiber war eine erhöhte Dividendenprognose. In Sydney bremsten Aussagen des australischen Notenbankchefs. Zum Minus des Leitindex trug insbesondere der Abschlag von 5,1 Prozent bei CLS bei. Die Aktie war an den Tagen zuvor vom Handel ausgesetzt gewesen, nachdem CSL angekündigt hatte, für 11,7 Milliarden US-Dollar die schweizerische Vifor zu übernehmen und dies teils durch eine Kapitalerhöhung zu finanzieren.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen leicht zurück. Positiv wird im Anleihehandel gewertet, dass die US-Notenbank sich nun stärker der Inflationsentwicklung widmet. Nachdem jüngst Fed-Chef Jerome Powell eher noch als getriebener der Anleihemärkte gesehen werden konnte, befinde er sich nun wieder "ahead of the curve", heißt es im Handel. Damit habe er einiges Terrain zurückgewonnen. Nun werde einhellig davon ausgegangen, dass im Sommer 2022 erstmals die US-Leitzinsen angehoben werden und vierteljährliche Schritte um 25 Basispunkte in den kommenden Quartalen folgen. Damit können die Investoren in Risiko-Assets zunächst gut leben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ZALANDA

erweitert im März den Vorstand um einen Chief Operating Officer. Der derzeitige Finanzvorstand David Schröder soll diese Funktion laut Mitteilung übernehmen. Wie der Online-Modehändler weiter mitteilte, soll Schröder ab 1. März als COO Aufbau und Weiterentwicklung von Zalandos Schlüsselkompetenzen und Wachstum vorantreiben.

AUDI

