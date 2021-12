Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen weiterhin unverändert. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach einer Ratssitzung in Frankfurt mit.



