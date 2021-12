Hamburg (ots) -Für die ARD-Talksendung "Anne Will" geht das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Sendung zu Ende: In 31 Ausgaben erreichte "Anne Will" im Ersten im Schnitt einen Marktanteil von 15,2 Prozent - das ist der höchste Marktanteil seit dem Start der Sendung im Jahr 2007. Im Jahresmittel verfolgten am Sonntag um 21.45 Uhr mehr als 4,117 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Damit bleibt "Anne Will" die mit Abstand meistgesehene Talkshow des deutschen Fernsehens.NDR Intendant Joachim Knuth: "An diesem erfreulichen Ergebnis zeigt sich einmal mehr, wie hoch das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Verlässliche und faktenorientierte Information wird von unserem Publikum gesucht und anerkannt. Bei 'Anne Will' begeben sich hochrangige Gesprächsgäste in konfrontativen, aber auch lösungsorientierten Diskurs - so können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst eine Meinung zu aktuellen politischen Themen bilden. Ich gratuliere Anne Will und ihrem Team herzlich zu dieser Leistung."Die höchste Einschaltquote des Jahres 2021 erreichte "Anne Will" mit der Ausgabe, die an das Triell der Kanzlerkandidatin und der beiden Kanzlerkandidaten bei ARD und ZDF anschloss. Bei einem Marktanteil von 24,2 Prozent verfolgten rund 5,828 Millionen Zuschauende am 12. September die politische Analyse unter anderen mit Malu Dreyer, Katrin Göring-Eckardt und Jens Spahn. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni präsentierte in der Sendung eine ARD-Blitzumfrage von Infratest dimap zum Triell.Thematisch war das Jahr 2021 bei "Anne Will" durch die Corona-Pandemie und die Bundestagswahl geprägt. Zu Gast waren unter anderen der alte wie neue Bundesgesundheitsminister, namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Kanzlerkandidatin von Bündnis'90/Die Grünen, Annalena Baerbock, und die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, nach ihrer jeweiligen Nominierung. Zudem stellte sich damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende März erneut den Fragen von Moderatorin Anne Will.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5101402