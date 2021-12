Schon frühzeitig hat boersengefluester.de über die Revitalisierung des Börsenmantels von Lifespot Capital durch die Einbringung des Hotelbetreibers MHP Hotel berichtet (zuletzt HIER). Nun ist der nächste wichtige Schritt vollzogen: Mit dem bereits am 2. Dezember 2021 erfolgten Eintrag in das Handelsregister firmiert die an der Börse München notierte Gesellschaft nun auch offiziell als MHP Hotel ... The post MHP Hotel: Schon mal einchecken appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...