DJ ING Deutschland beruft neuen Vorstand und ändert Zuständigkeiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Stühlerücken im Vorstand der ING Deutschland: Wie die Tochter der niederländischen Großbank ING Groep mitteilte, übernimmt Eddy Henning zum 1. Januar in dem Führungsgremium das Firmenkundengeschäft von Joachim von Schorlemer. Dieser wiederum wird interimistisch Chief Operating Officer, nachdem COO Zeljko Kaurin angekündigt hatte, die Bank zum Jahresende zu verlassen.

Vorstandschef Nick Jue übernimmt zusätzlich die neu geschaffene Position des Chief Information Officer, bis eine finale Besetzung gefunden ist. Die Aufgaben des CIO und des COO waren bisher in einer Vorstandsposition gebündelt. Mit der Aufteilung will die Bank der wachsenden Bedeutung von IT und operativen Prozessen Rechnung tragen.

December 16, 2021 07:34 ET (12:34 GMT)

