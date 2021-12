Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power hat einen weiteren hochinteressanten Deal an Land gezogen. Zusammen mit der koreanischen Edison Motors soll ein mit Wasserstoff betriebener Brennstoffzellen-Elektrobus entwickelt und im Anschluss auf den Markt gebracht werden. Das kommt an der Börse gut an.Die Elektrobus-Plattform von Edison Motors soll mit dem ProGen-Brennstoffzellen-Motor mit einer Leistung von 125 Kilowatt von Plug Power angetrieben werden. Die Unternehmen streben an, den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...