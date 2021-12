Duisburg (ots) -Zum dritten Mal startet die Kindernothilfe ihren Neujahrslauf zugunsten ihrer weltweiten Projektarbeit für Kinder und ihre Familien. Dieses Mal ist auch eine virtuelle Teilnahme möglich. Von 1. bis zum 8. Januar 2022 können Teilnehmende aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Strecke laufen oder walken. Anmeldungen sind jetzt möglich."Durch die Online-Teilnahme haben dieses Mal noch mehr Menschen die Möglichkeit, bei unserem Kindernothilfe-Neujahrslauf mitzumachen. So setzen wir über Grenzen hinweg gemeinsam ein Zeichen für Kinderrechte", so Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe. Alle Interessierten, die es nicht zum Lauf nach Duisburg schaffen, können vom 1. Januar ab Mitternacht bis zum 8. Januar 2022 18 Uhr laufen und die Zeiten im genannten Zeitraum hochladen. Auch Kinder sind herzlich eingeladen, mitzumachen.Alle virtuellen Teilnehmenden werden unabhängig von den Läuferinnen und Läufern vor Ort gewertet. Die Anmeldegebühr beträgt 10 Euro, inkl. Spende, einer Startnummer und Urkunde zum Ausdrucken für zu Hause. Eine Finisher-Medaille kann ebenso wie ein Finisher-Shirt optional dazu gekauft werden. Jede zusätzliche Spende für den Einsatz für Kinderrechte ist herzlich willkommen. Die Spenden fließen in die Projektarbeit der Kindernothilfe.Unterstützt wird die Veranstaltung von Novitas BKK und Eintracht Duisburg e.V.Anmeldungen sind jetzt möglich unter: www.kindernothilfe-neujahrslauf.deDort gibt es auch alle weiteren Informationen.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 60 Jahren benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Aktuell ist die Kinderrechtsorganisation in 33 Ländern aktiv und arbeitet mit 363 Partnerorganisationen zusammen. Gemeinsam fördern sie fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche. Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992 jährlich das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/5101443