New York (www.anleihencheck.de) - Im Oktober ging man bei Neuberger Berman davon aus, dass die Märkte einen Großteil der kurzfristigen Sorgen vor einer neuen Corona-Krise hinter sich gelassen hätten, so Joseph V. Amato, Neuberger Bermans President und CIO Equities.Dafür habe man die Konjunkturrisiken als gestiegen angesehen - das nachlassende Wachstum, die höhere Inflation und die straffere Geldpolitik. In den letzten Wochen hätten sich die Gedanken bei Neuberger Berman daher häufiger um diese Themen gedreht, statt um die Extremrisiken der Pandemie. ...

