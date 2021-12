Nürnberg (www.fondscheck.de) - Wertpapiersparpläne bei der Consorsbank sind ab sofort ab 10 Euro besparbar, so die Consorsbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Senkung der Mindestsparrate von zuvor 25 Euro sinkt auch die Einstiegsschwelle fürs Wertpapiersparen weiter, was insbesondere Neueinsteigern entgegenkommt. Außerdem können die Kunden ihre Sparraten über noch mehr Wertpapiere streuen und damit das Risiko weiter minimieren. ...

