Von Gwynn GuilfordThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerDie Preise, die Lieferanten von Unternehmen und anderen Kunden verlangen, sind im November sprunghaft angestiegen. Das deutet darauf hin, dass in der gesamten US-Lieferkette weiterhin ein massiver Preisdruck herrscht. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, stieg der Erzeugerpreisindex im November gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent und damit so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010. Der sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...