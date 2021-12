Mit einem Kursplus von gut sieben Prozent hat sich im Tagesverlauf die Aktie der Dermapharm Holding an die Spitze des Nebenwerte-Index SDAX gesetzt. Der Kurssprung fußt auf einer Erhöhung der Ergebnisprognose (EBITDA). Mit den frischen, positiven Impulsen nimmt der Wert wieder Kurs in Richtung Allzeithoch.Angesichts der Zahlen für November schraubt der Vorstand deshalb ein weiteres Mal seine Gewinnziele für das Jahr hoch. Wie Dermapharm am Donnerstag in Grünwald mitteilte, dürfte das bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...