NEW YORK (IT-Times) - Das Social-Media-Unternehmen Reddit hat Unterlagen bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC für einen Börsengang in den USA eingereicht. Das Medienunternehmen Reddit Inc. gab gestern bekannt, dass es bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC)...

Den vollständigen Artikel lesen ...