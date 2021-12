Banque Heritage schliesst sich der Blockchain-basierten Compliance- Plattform von Wecan Comply an und strebt die Schaffung eines digitalen Ökosystems für ihre EAMs an.Zürich / Basel / Genf / Sion - Banque Heritage schliesst sich der Blockchain-basierten Compliance- Plattform von Wecan Comply an und strebt die Schaffung eines digitalen Ökosystems für ihre EAMs an. Die Banque Heritage hat sich der Compliance-Plattform des Schweizer Fintechs Wecan Comply angeschlossen, von der erwartet wird, dass sie die Compliance-Verfahren im Schweizer Bankwesen revolutionieren...

