Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager VanEck listet zwei neue Krypto-ETNs an der SIX Swiss Exchange, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem VanEck, zum Teil als erster Anbieter in den jeweiligen Märkten, bereits börsengehandelte Investmentprodukte zu Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Tron und Solana auf den Markt gebracht hatte, folgen nun weitere ETNs (Exchange Traded Notes) basierend auf den Blockchain-Netzwerken Avalanche und Polygon, um den Zukunftsmarkt der Krypto-Anwendungen für europäische Anleger zu erschließen. VanEck baut damit seine Vorreiterrolle für innovative und zukunftsorientierte Investmentlösungen weiter aus. ...

