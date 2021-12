Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondswirtschaft blickt nach einem sehr guten Geschäftsjahr optimistisch in das Jahr 2022, so die Experten von BVI.Laut der jährlichen Herbstumfrage des deutschen Fondsverbands BVI würden 97 Prozent der befragten Führungskräfte aus BVI-Mitgliedsunternehmen die Geschäftsaussichten für das kommende Jahr als unverändert gut oder sogar besser als 2021 bezeichnen. An der Befragung im November hätten 170 Entscheider teilgenommen, deren Unternehmen zusammen über vier Billionen Euro verwalten würden. Die stärksten Geschäftsimpulse für die nächsten Jahre erwarte die Branche weiterhin von nachhaltigen Fonds (78 Prozent der Befragten) und dem Niedrigzins (62 Prozent). ...

