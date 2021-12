HELSINKI (dpa-AFX) - Die finnische Regierung verschärft angesichts steigender Corona-Zahlen in Europa die Einreise aus bestimmten Ländern. Reisende aus Ländern außerhalb des EU/Schengen-Raumes müssen ab dem 21. Dezember einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, auch wenn sie geimpft sind. Das teilten die Familien- und die Innenministerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Die regionalen Behörden hätten außerdem die Anweisung bekommen, Reisende aus Dänemark, Norwegen und Großbritannien bei der Ankunft auf Corona zu testen. Finnland hat mit einer Inzidenz von 360 per 100 000 Einwohner im Vergleich zu Norwegen und Dänemark recht niedrige Werte, doch die Infektionszahlen steigen auch hier an. Bis Mittwoch wurde 34 Omikron-Fälle gemeldet./sh/DP/eas