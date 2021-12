Die Biopharmaka-Company Cybin Inc. (NEO CYBN / WKN A2QJAV), die sich der Entwicklung "psychedelischer" Medikamente widmet, hat jetzt vom US-Patent- und Markenamt eine so genannte Notice of Allowance für die Patentanmeldung Nr. 17/394,038 erhalten, die sich auf CYB004 bezieht, die deuterierte psychedelische Tryptaminverbindung des Unternehmens, die für die potenzielle Behandlung von Angstzuständen entwickelt wurde! Damit ...

