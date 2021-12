Hamburg-Rissen (ots) -Wie Kinder Trauer erleben und uns Wegweiser sein könnenIm Dezember hat das Kinder-Hospiz Sternenbrücke das Kinderbuch "Matti und die Sternenbrücke" veröffentlicht. Fantasievoll und kindgerecht beschreiben die Autorinnen, Initiatorin der Sternenbrücke Ute Nerge und Lehrerin Ulrike Heyn, den Umgang mit Verlust, Krankheit, Tod und Trauer.Die Idee zum Buch kam Ulrike Heyn nach ihrem ersten Besuch des Kinder-Hospizes Sternenbrücke im Jahr 2013, der sie sehr berührte. Nach weiteren Besuchen reifte der Entschluss, ihre Eindrücke in einer Geschichte - die im Umfeld der Sternenbrücke spielt - zu Papier zu bringen, die sie Ute Nerge schenkte. Beeindruckt von der Geschichte und dem Wunsch, Kindern den Umgang mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer in Form eines Kinderbuches näherzubringen, entwickelte Ute Nerge die Geschichte weiter und brachte ihre umfangreichen Erfahrungen aus der täglichen Arbeit im Kinderhospiz mit ein.Illustriert wurde das 172 Seiten umfassende Buch liebevoll von Philipp Wahl, einem langjährigen Mitarbeiter der Sternenbrücke.Trauerbuch und Abenteuerroman in einem - zur GeschichteAls der neunjährige Matti seine Schwester Malin verliert, ändert sich sein Leben von heute auf morgen. Durch die tiefe Trauer, die ihn und seine Familie fortan umgibt, fühlt Matti sich hilflos und alleine. An einem stürmischen Herbsttag gelangt er plötzlich in den Besitz eines magischen, gelben Blattes in Sternenform, das ihm den Weg zu einem besonderen Haus weist - ein Haus voller Licht, Wärme und Magie. Einen solchen Ort hatte Matti noch nie gesehen, aber obwohl ihm alles neu ist, fühlt er sich sofort geborgen.Zur Leiterin des Hauses fasst er Vertrauen, und in Oskar und Lilli, zwei jungen Gästen, findet er neue Freunde. Ihnen kann er seine Gefühle anvertrauen und lernt, damit umzugehen.Doch plötzlich gerät das besondere Haus in Gefahr, und Matti, Lilli und Oskar begeben sich auf eine gefährliche und abenteuerliche Reise zum Ende des Regenbogens, durch das Jammertal, die Schlucht der Verzweiflung und über den See des Vergessens, um ihre Mitmenschen vor dem Erfrieren ihrer Gefühle und der Unterdrückung ihrer Trauer zu schützen.Wenn Sie sich auf eine Reise voller Magie und Abenteuer freuen, die Freundschaft und Zusammenhalt thematisiert, aber auch Trauerbegleitung beinhaltet, können Sie das Buch "Matti und die Sternenbrücke" im Online-Shop der Sternenbrücke unter www.shop-sternenbruecke.de für 29,50 Euro erwerben.Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie gleichzeitig auch die Arbeit des Kinder-Hospizes Sternenbrücke, das seit 2003 Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern auf ihrem schweren Weg begleitet.Pressekontakt:Kinder-Hospiz SternenbrückeNele Ischdonat (Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit)Telefon: 040 819912 758E-Mail: n.ischdonat@sternenbruecke.deOriginal-Content von: Kinder-Hospiz Sternenbrücke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160728/5101594