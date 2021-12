16. Dezember 2021, Vancouver (British Columbia). Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA), (FWB: 9HN), (OTC PINK: APETF), ("Alpha" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der aktuelle Chief Operating Officer des Unternehmens, Brian Wilneff, zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Wilneff, der Founder und Schöpfer von GamerzArena, baute die GamerzArena-Plattform für Gelegenheits- und Hobbyspieler auf, nachdem er erkannte, dass es keine Plattform für Gelegenheits- und Hobbyspieler gab, um deren Fähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Geld und Preise zu verdienen. Im Jahr 2018 nahm Stadia Ventures GamerzArena als erste E-Sport-Plattform in sein Akzeleratorprogramm auf - ein umfassendes Business-Bootcamp und Mentorenprogramm für die Besten der Sportbranche, mit Wilneff an der Spitze. Als Chief Operating Officer des Unternehmens hat Wilneff sein Hauptaugenmerk auf den Aufbau von Beziehungen in der gesamten E-Sport-Branche gerichtet und hatte maßgeblichen Anteil an der Sicherung einiger Partnerschaften von Alpha, wie etwa mit den New Jersey Devils und den Vancouver Whitecaps. Wilneff hatte auch maßgeblichen Anteil am Eintritt von Alpha in das Metaversum.

Wilneff sagte: "Ich könnte nicht aufgeregter sein, ein solch großartiges Team an talentierten, engagierten und erfahrenen Mitarbeitern zu leiten, während wir unsere Reichweite in der Videospiellandschaft vergrößern und die enormen Möglichkeiten im Metaversum bewerten. Gaming war mein ganzes Leben lang eine meiner Leidenschaften und mit der Möglichkeit, unser Geschäft durch Online-Videospielturniere und den Start unserer SaaS-Plattform im kommenden Jahr zu erweitern, wird ein Traum wahr. Unter meiner Führung und mit der Erweiterung der Erfahrung unserer Board-Mitglieder wird Alpha bestrebt sein, in den kommenden Jahren und für lange Zeit danach ein führendes Videospieltechnologieunternehmen zu sein."

Wilneff löst Matthew Schmidt ab, der mit sofortiger Wirkung von der Position des CEO zurücktritt. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Schmidt weiterhin als Mitglied des Board of Directors fungieren wird.

Schmidt sagte: "Brians Leidenschaft, Vision und Expertise als CEO werden Alpha weiterhin zu neuen Höhen führen. Bei der Auswahl des CEO von Alpha gab es niemanden, der so eng mit der Mission von Alpha verbunden und ihr verpflichtet war wie Brian. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit sowie darauf, unsere Mission von zugänglichen und inklusiven Spielerlebnissen weiterzuentwickeln."

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

