Nachdem er vor einem Jahr die Videocall-Funktion für bis zu fünf Teilnehmer:innen einführte, erweitert der Messenger diese jetzt auf bis zu 40 Teilnehmer:innen pro Call. Der Messenger Signal bietet seinen Nutzer:innen ab sofort die Möglichkeit, mit bis zu 40 Personen an Videoanrufen teilzunehmen. Bis dato konnten nur maximal fünf Teilnehmer:innen die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Calls nutzen. Das kündigte der Messenger auch via Twitter an. var embedId = "8e4c2ef02bc6f453f45279e21863e0d0"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...