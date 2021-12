BYD hat 20 elektrische 21-Tonnen-Lkw an den mexikanischen Bierhersteller Grupo Modelo geliefert. Es ist laut BYD die bisher größte rein elektrische Logistik-Lkw-Flotte in Lateinamerika. Zum finanziellen Umfang des E-Lkw-Auftrags macht BYD in der Mitteilung keine Angaben. Zu den Fahrzeugen selbst heißt es lediglich, dass sie LFP-Batterien nutzen - ähnlich der Batterie-elektrischen Busse von BYD. Zur ...

