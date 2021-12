Im freundlichen Marktumfeld kann am Donnerstag auch die Siemens-Aktie wieder deutlich zulegen. Das im November erreichte Rekordhoch bei 156,98 Euro rückt bereits wieder in greifbare Nähe. Geht es nach den Experten von Jefferies, ist beim DAX-Titel im kommenden Jahr aber ohnehin deutlich mehr drin.Jefferies hat Siemens auf die Liste der "Top Picks" in Europa für 2022 gesetzt. Diese besteht aus 20 positiven und fünf negativen Empfehlungen. Siemens sei eine der Aktien, die am Markt nicht richtig wertgeschätzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...