Strasbourg (ots) -Der ursprünglich für Freitag, den 24. Dezember, um 23.40 Uhr auf ARTE geplante Ballettabend aus der Pariser Opéra Garnier musste aufgrund der Pandemie leider abgesagt werden. ARTE zeigt stattdessen den im Dezember 2020 aufgezeichneten Galaabend der Mailänder Scala mit Marianne Crebassa, Roberto Alagna oder Elina Garança.Die Saisoneröffnung der Scala am 7. Dezember ist jedes Jahr ein unumgängliches Opernereignis, über das ARTE berichtet. Im Winter 2020 zwang das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in Norditalien das weltberühmte Opernhaus dazu, seine Pforten für die Öffentlichkeit zu schließen. Die ursprünglich geplante Aufführung der Donizetti-Oper "Lucia di Lammermoor" wurde durch einen großen Galaabend zugunsten der von der Coronakrise hart getroffenen Künstlerinnen und Künstler ersetzt.Im glanzvollen Rahmen des legendären Teatro alla Scala versammelten sich einige der schönsten Stimmen der internationalen Opernwelt wie Sonya Yoncheva, Ludovic Tezier, Elina Garanca, Roberto Alagna, Marianne Crebassa und Jonas Kaufmann, um unter der Leitung von Riccardo Chailly, dem Dirigenten des Scala-Orchesters, die großen Arien des Repertoires zu interpretieren.Ein besonderer Abend an der Mailänder Scala - A riveder le stelleFernsehregie: Arnalda Canali, Stefania Grimaldi, Daniela Vismara.Produktion: TELMONDIS / RAI in Verbindung/ARTE France, Italien 2020, 90 Min.Musikalische Leitung: Riccardo ChaillyOrchester: Orchestra e Coro del Teatro alla ScalaInszenierung: Davide LivermoreMit: Elina Garança, Benjamin Bernheim, Jonas Kaufmann, Roberto Alagna, Sonya Yoncheva, Juan Diego Flores, Ludovic Tézier, Marianne Crebassa, Lisette Oropesa, Ildar Abdrazakov, Piotr Beczala, Eleonora Buratto Feola, Luca Salsi, Mirko Palazzi und der Startänzer Roberto Bole.Der Galaabend ist am Freitag, den 24. Dezember 2021 um 23.40 Uhr auf ARTE und auf arte.tv zu sehen und bleibt in der Mediathek anschließend bis 1. Juni 2022 abrufbar.